Toscana | le inoculano 6 dosi del vaccino Pfizer ma sta bene | 23enne decide di non denunciare

(Di lunedì 10 maggio 2021) Resta sotto osservazione la giovane studentessa di Psicologia alla quale, per errore, sono state inoculate seidelanti-Covid Giovane, studentessa di psicologia, si reca presso il punto vaccinale per sottoporsi all’inoculazione delanti-Covid ma le iniettano seiin un’unica soluzione. E’ successo a Massa Carrara () nella giornata di domenica L'articolo proviene da Inews.it.

Inci sono state polemiche per i politici locali che sono stati già immunizzati perché iscritti all'ordine degli avvocati. La Regione ha deciso di cambiare metodo e non ci si vaccinerà più ...... sviluppati dal Monoclonal Antibody Discovery Lab diLife Sciences sotto la guida di Rino ... appunto, sianticorpi riprodotti artificialmente in laboratorio selezionando i più potenti ...