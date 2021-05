Sparatoria in Colorado a festa di compleanno, almeno 7 morti (Di lunedì 10 maggio 2021) almeno sette persone sono rimaste uccise in Colorado in una Sparatoria durante una festa di compleanno. L’assalitore si sarebbe suicidato. La polizia di Colorado Springs ha riportato che gli agenti, chiamati dai vicini che hanno sentito gli spari, una volta arrivati nella casa hanno trovato sei adulti morti e otto gravemente feriti. Uno dei feriti è poi morto in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, nell’abitazione si stava svolgendo una festa di compleanno e l’assalitore era il fidanzato di una delle vittime. Alla festa c’erano anche bambini, che sono rimasti illesi. La polizia sta indagando per ricostruire il movente della strage. “Le parole non riescono a descrivere la tragedia avvenuta oggi”, ha detto il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 maggio 2021)sette persone sono rimaste uccise inin unadurante unadi. L’assalitore si sarebbe suicidato. La polizia diSprings ha riportato che gli agenti, chiamati dai vicini che hanno sentito gli spari, una volta arrivati nella casa hanno trovato sei adultie otto gravemente feriti. Uno dei feriti è poi morto in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, nell’abitazione si stava svolgendo unadie l’assalitore era il fidanzato di una delle vittime. Allac’erano anche bambini, che sono rimasti illesi. La polizia sta indagando per ricostruire il movente della strage. “Le parole non riescono a descrivere la tragedia avvenuta oggi”, ha detto il ...

