Sinner-Nadal | Internazionali d’Italia | data | programma | orario | tv | streaming

(Di lunedì 10 maggio 2021) Per Jannikarriva la seconda sfida in carriera contro Rafael: l’azzurro sfiderà il 13 volte campione del Roland Garros, e che a Roma ha trionfato in nove occasioni, a pochi mesi di distanza dal confronto che si è avuto nei quarti di finale del Roland Garros, che il dilatarsi delspedì quasi in seconda serata in termini di inizio. Il mancino di Manacor farà il suo esordio capitolino, avendo ricevuto, come tutti i primi 8 del seeding, un bye al primo turno, mentre perè arrivato il successo contro il francese Ugo Humbert. Si giocherà ancora a porte chiuse, dal momento che fino a giovedì è stato interdetto l’accesso al pubblico al Foro Italico di Roma, alla luce delle disposizioni vigenti. Chiunque vincerà costringerà l’avversario a non migliorare il risultato dell’anno precedente: lo ...

L'altoatesino batte Humbert e si regala il big match conROMA - Jannikavanza al secondo turno degli Internazionali d'Italia, Masters 1000 Atp da 2.082.960 in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico. Il tennista altoatesino, numero 18 ...Stefano Travaglia supera in un'ora e venti minuti il francese Benoit Paire , battendolo in due set con il punteggio di 6 - 4 6 - 3. L'italiano approda al secondo turno degli Open d'Italia dove ...Per Jannik Sinner arriva la seconda sfida in carriera contro Rafael Nadal: l'azzurro sfiderà il 13 volte campione del Roland Garros, e che a Roma ha trionfato in nove occasioni, a pochi mesi di distan ...ROME, MAY 10 - Italy's Jannik Sinner will face Rafa Nadal in the second round of the Italian Tennis Open after beating France's Hugo Humbert 6-2 6-4 Monday. Nadal has won the Italian Open a record nin ...