Scivola su un sentiero e si rompe una caviglia: soccorso un escursionista al Furlo (Di lunedì 10 maggio 2021) ACQUALAGNA - Si infortuna su un sentiero di montagna procurandosi la fattura scomposta della caviglia. E' successo ieri verso mezzogiorno a un escursionista falconarese di circa 70 anni che con la ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 10 maggio 2021) ACQUALAGNA - Si infortuna su undi montagna procurandosi la fattura scomposta della. E' successo ieri verso mezzogiorno a unfalconarese di circa 70 anni che con la ...

Advertising

Nazione_Umbria : Scivola sul sentiero e si rompe una gamba, soccorsi in zona impervia - NazioneLaSpezia : Turista a Campiglia scivola su un sentiero Arriva il soccorso alpino - genovatoday : Scivola su un sentiero e non riesce a proseguire, soccorsa a Voltri - CorriereAlpi : L’uomo di Casier (Treviso) aveva lasciato il sentiero per verificare che non ci fosse una persona in difficoltà. E’… - tribuna_treviso : INCIDENTE IN MONTAGNA / Aveva lasciato il sentiero per verificare che non ci fosse una persona in difficoltà. E’ st… -

Ultime Notizie dalla rete : Scivola sentiero Scivola su un sentiero e si rompe una caviglia: soccorso un escursionista al Furlo ACQUALAGNA - Si infortuna su un sentiero di montagna procurandosi la fattura scomposta della caviglia. E' successo ieri verso mezzogiorno a un escursionista falconarese di circa 70 anni che con la famiglia aveva deciso di ...

Scivola sul sentiero e si rompe una caviglia: interviene il soccorso alpino Un 70enne di Falconara questa mattina stava percorrendo insieme alla famiglia il sentiero 449 del Passo del Furlo quando verso mezzogiorno è caduto rovinosamente rompendosi una caviglia. Per soccorrerlo è servito l'intervento dei volontari del Soccorso Alpino e Speleologico. L'...

Scivola sul sentiero e si rompe una gamba, soccorsi in zona impervia LA NAZIONE Scivola su un sentiero e si rompe una caviglia: soccorso un escursionista al Furlo ACQUALAGNA - Si infortuna su un sentiero di montagna procurandosi la fattura scomposta della caviglia. E’ successo ieri verso mezzogiorno a un escursionista falconarese di circa 70 anni che ...

Serramonacesca, recuperata una donna scivolata durante l’escursione SERRAMONACESCA (PE) - Era andata con gli amici per un’escursione presso i sentieri delle Gole dell'Alento a Serramonacesca (Pe), quando ad un tratto una ...

ACQUALAGNA - Si infortuna su undi montagna procurandosi la fattura scomposta della caviglia. E' successo ieri verso mezzogiorno a un escursionista falconarese di circa 70 anni che con la famiglia aveva deciso di ...Un 70enne di Falconara questa mattina stava percorrendo insieme alla famiglia il449 del Passo del Furlo quando verso mezzogiorno è caduto rovinosamente rompendosi una caviglia. Per soccorrerlo è servito l'intervento dei volontari del Soccorso Alpino e Speleologico. L'...ACQUALAGNA - Si infortuna su un sentiero di montagna procurandosi la fattura scomposta della caviglia. E’ successo ieri verso mezzogiorno a un escursionista falconarese di circa 70 anni che ...SERRAMONACESCA (PE) - Era andata con gli amici per un’escursione presso i sentieri delle Gole dell'Alento a Serramonacesca (Pe), quando ad un tratto una ...