Riforma pensioni, le opzioni per il post Quota 100 (Di lunedì 10 maggio 2021) Mentre si avvicina a grandi passi la fine di Quota 100 che saluterà alla fine dell'anno, la partita delicatissima sulle pensioni entra nel vivo con sindacati, maggioranza e Inps in pressing per le uscite dal lavoro a 62 anni. Nel puzzle – difficilissimo – da comporre non mancano, infatti, veti incrociati. SINDACATI BOCCIANO TRIDICO Intanto, come scrive il Sole24Ore, è già arrivato il no dei Sindacati alla proposta avanzata nelle scorse ore dal presidente dell'Inps, Pasquale Tridico che aveva ipotizzato, all'interno di un percorso flessibile, una pensione in due tranche per chi è in possesso di almeno 20 anni di versamenti: la prima puramente "contributiva" al compimento del sessantaduesimo-sessantatreesimo anno d'età, seguita dalla parte retributiva (per chi l'avesse maturata) al raggiungimento della soglia dei 67 anni d'età.

