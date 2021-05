PharmaNutra | nel primo trimestre fatturato e redditività in crescita

(Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – Nel2021, il gruppoha realizzato ricavi dalle vendite pari a Euro 14,2 milioni, indel 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il Margine Operativo Lordo Restated al 31 marzo 2021, ottenuto escludendo le componenti non ricorrenti del2020, ammonta a Euro 3,9 milioni (Euro 3 milioni al 31 marzo 2020), con un margine sul totale dei ricavi che sale al 27% rispetto al 21,8% del 31 marzo 2020. Il Margine Operativo Lordo si attesta a Euro 3,9 milioni di (Euro 4,1 milioni al 31 marzo 2020), pari ad un margine del 27% sul totale dei ricavi. L’Utile netto del periodo è di Euro 2,5 milioni (Euro 2,7 milioni al 31 marzo 2020). Escludendo l’effetto netto derivante dalle componenti non ricorrenti di cui sopra ...

Il Consiglio di Amministrazione di PharmaNutra S.p. A. (MTA; Ticker PHN), azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha approvato in data ...