Palermo | i carabinieri fermano una festa di compleanno al ristorante con 45 invitati | fioccano le multe

(Di lunedì 10 maggio 2021) Fermata aunadicon 45: imultano 28 maggiorenni e dispongono la chiusura del localedicon 45in uninterrotta dai. È accaduto a Santa Flavia, piccolo centro marinaro a est di. Ladi, vietata dalle norme anti-Covid dal momento che la Sicilia è in ‘zona arancione’, è stata sospesa immediatamente e i 28 partecipanti maggiorenni sono stati multati. Per il locale, che si trova in via Mondello, è scattata la chiusura temporanea. L'articolo proviene da City Roma News.

sono poi intervenuti a Solarino, dove in 14 stavano ballando sul terrazzo per festeggiare il diciottesimo compleanno di un ragazzo. Idi Floridia e di Solarino sono ..., nel corso di controlli per fronteggiare la pandemia di Covid, sono intervenuti in un locale in via Mondello, a Santa Flavia, nel palermitano, dove, in barba alle misure vigenti per la "...Ai festeggiamenti hanno preso parte 28 adulti e 17 minorenni violando la normativa imposta per il contenimento dell'emergenza epidemiologica dovuta al nuovo coronavirus. A interrompere tutto è stato l ...Nonostante la zona arancione, in Sicilia c'è tanta voglia di tornare alla normalità e festeggiare, in barba a tutte le misure anti-Covid. Nel week-end, i carabinieri hanno scoperto e fermato due feste ...