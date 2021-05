Palermo, direzione Juve Stabia: da bomber Marotta a Troest, “Le Vespe” giocano così (Di lunedì 10 maggio 2021) Il Palermo supera 2-0 il Teramo e si prende il secondo turno dei playoff.Palermo, operazione Juve Stabia: serve una vittoria per qualificarsi ai playoff nazionaliI rosanero devono ringraziare Roberto Floriano e Gregorio Luperini autori delle due reti che hanno permesso a Filippi & Co di conquistare il pass per il secondo turno. Si scenderà in campo già mercoledì 12 maggio quando i Rosa dovranno vedersela contro la Juve Stabia in trasferta, per accedere agli spareggi nazionali servirà però ottenere un successo. L'avversario non sarà dei più morbidi, ma questo Palermo se resta dentro la partita è capace di poter dire la sua. Le "Vespe" di Pasquale Padalino hanno chiuso la regular season al quinto posto con 61 punti e nel primo round spareggi hanno ... Leggi su mediagol (Di lunedì 10 maggio 2021) Ilsupera 2-0 il Teramo e si prende il secondo turno dei playoff., operazione: serve una vittoria per qualificarsi ai playoff nazionaliI rosanero devono ringraziare Roberto Floriano e Gregorio Luperini autori delle due reti che hanno permesso a Filippi & Co di conquistare il pass per il secondo turno. Si scenderà in campo già mercoledì 12 maggio quando i Rosa dovranno vedersela contro lain trasferta, per accedere agli spareggi nazionali servirà però ottenere un successo. L'avversario non sarà dei più morbidi, ma questose resta dentro la partita è capace di poter dire la sua. Le "" di Pasquale Padalino hanno chiuso la regular season al quinto posto con 61 punti e nel primo round spareggi hanno ...

