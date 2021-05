Osiris-Rex | oggi la sonda lascia l’asteroide Bennu dopo due anni

Leggi su wired

(Di lunedì 10 maggio 2021) 24 settembre 2023, deserto dello Utah, Stati Uniti: una scia luminosa solca il cielo, portando del materiale extraterrestre sulla Terra. Un gruppo di ricercatori della Nasa e di militari della Air Force si precipitano a raccogliere la capsula che lo contiene: sarà portata al centro Ares, il direttorato per la ricerca sugli astromateriali, dove i ricercatori condurranno esperimenti per ricavarne quante più informazioni possibili. Potrebbe sembrare la trama di un film di fantascienza e invece è la storia futura dei campioni che-Rex, laNasa che ha accompagnatonegli ultimi due, ha prelevato a ottobre scorso dalla sua superficie. E chelo abbandona per iniziare il viaggio verso casa. La storia di-Rex inizia nel settembre ...