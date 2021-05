Osimhen è l’arma in più del Napoli, CR7 il peggiore nel disastro bianconero (Di lunedì 10 maggio 2021) Top Osihmen (Napoli) 6 reti nelle ultime 8 gare e doppia cifra in azzurro prima di Cavani e Higuain. È l’arma in più, grazie ad una velocità e facilità di corsa non comuni di un Napoli che aspira alla Champions. Vlahovic (Fiorentina) Due goal da autentico rapace dell’area di rigore, sfruttando a dovere gli assist di Biraghi e Pulgar. Con 21 goal realizzati sale al secondo posto in classifica marcatori. Diaz (Milan) Migliore in campo. Il goal realizzato è da incorniciare e da raccontare a figli e nipoti. Si procura un calcio di rigore sbagliato da Kessié. È autore di un’ottima partita anche in fase di distruzione del gioco avversario. Flop Cristiano Ronaldo (Juventus) Nel disastro dell’attacco bianconero il top player riesce nell’impresa di essere il peggiore in campo. Nessun colpo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 maggio 2021) Top Osihmen () 6 reti nelle ultime 8 gare e doppia cifra in azzurro prima di Cavani e Higuain. Èin più, grazie ad una velocità e facilità di corsa non comuni di unche aspira alla Champions. Vlahovic (Fiorentina) Due goal da autentico rapace dell’area di rigore, sfruttando a dovere gli assist di Biraghi e Pulgar. Con 21 goal realizzati sale al secondo posto in classifica marcatori. Diaz (Milan) Migliore in campo. Il goal realizzato è da incorniciare e da raccontare a figli e nipoti. Si procura un calcio di rigore sbagliato da Kessié. È autore di un’ottima partita anche in fase di distruzione del gioco avversario. Flop Cristiano Ronaldo (Juventus) Neldell’attaccoil top player riesce nell’impresa di essere ilin campo. Nessun colpo ...

