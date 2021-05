No, non è il “razzo cinese” quello che avete visto in un video al tg (Di lunedì 10 maggio 2021) Nella serata di ieri, anche il Tg1 ha mostrato – in un servizio sul rientro dei detriti spaziali del razzo cinese Lunga Marcia 5 – un video che si è diffuso su Twitter e che non ha alcun modo di essere verificato come reale. Tanto più che quello che si vede nelle immagini sembra essere piuttosto un aereo, con tanto di luci di posizione e plancia frontale. Il video è stato postato per la prima volta su Twitter dall’utente Pradeep Poonia #SaveIndia. Il debunking dello stesso video è stato fatto in primis da Paolo Attivissimo, che ha spiegato al diretto interlocutore che stava diffondendo un video fake razzo cinese. LEGGI ANCHE > Tutti gli allarmismi inutili sul razzo cinese rientrato nell’oceano ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 10 maggio 2021) Nella serata di ieri, anche il Tg1 ha mostrato – in un servizio sul rientro dei detriti spaziali delLunga Marcia 5 – unche si è diffuso su Twitter e che non ha alcun modo di essere verificato come reale. Tanto più cheche si vede nelle immagini sembra essere piuttosto un aereo, con tanto di luci di posizione e plancia frontale. Ilè stato postato per la prima volta su Twitter dall’utente Pradeep Poonia #SaveIndia. Il debunking dello stessoè stato fatto in primis da Paolo Attivissimo, che ha spiegato al diretto interlocutore che stava diffondendo unfake. LEGGI ANCHE > Tutti gli allarmismi inutili sulrientrato nell’oceano ...

