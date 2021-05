Napoli-Udinese, Sky o Dazn? Dove vedere la partita in tv e streaming (Di lunedì 10 maggio 2021) Dove vedere Napoli Udinese – Napoli reduce dal grande successo esterno per 1-4 contro lo Spezia di Vincenzo Italiano. Gli azzurri sono tornati in quarta posizione e sono padroni del loro destino per la prossima qualificazione in Champions League. Sulla strada del Napoli c’è l’Udinese, il match tra gli azzurri e i friulani è previsto per martedì 11 aprile allo stadio Maradona in quello che sarà l’ultimo turno infrasettimanale della stagione. Ultime Napoli Calcio: come stanno le squadre Il Napoli è in forma, fatta eccezione per lo scivolone interno contro il Cagliari, la squadra di Gattuso viaggia sulle ali dell’entusiasmo e sicuramente non vogliono fermarsi contro l’Udinese nella prossima giornata. La squadra ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 10 maggio 2021)reduce dal grande successo esterno per 1-4 contro lo Spezia di Vincenzo Italiano. Gli azzurri sono tornati in quarta posizione e sono padroni del loro destino per la prossima qualificazione in Champions League. Sulla strada delc’è l’, il match tra gli azzurri e i friulani è previsto per martedì 11 aprile allo stadio Maradona in quello che sarà l’ultimo turno infrasettimanale della stagione. UltimeCalcio: come stanno le squadre Ilè in forma, fatta eccezione per lo scivolone interno contro il Cagliari, la squadra di Gattuso viaggia sulle ali dell’entusiasmo e sicuramente non vogliono fermarsi contro l’nella prossima giornata. La squadra ...

Advertising

mariocemento : @sscnapoli @Torrenapoli1 Bravi a mettere la foto con Carnevale, dirigente Udinese prossimo avversario del Napoli. P… - DHellno : @LaraMarsiglia Ma il Napoli è in un ottimo momento ed ha Udinese, Fiorentina e Verona mentre noi Sassuolo, Inter e… - piuenne : Il Napoli si prepara al match con l'Udinese da 4° in classifica . Bisogna vincere allo Stadio Maradona per restare… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli-Udinese, può rifiatare Politano, Mario Rui titolare, Gattuso pensa ad Ospina - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli-Udinese, può rifiatare Politano, Mario Rui titolare, Gattuso pensa ad Ospina -