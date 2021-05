Motomondiale, GP Francia 2021: calendario, programma, orari. Guida tv Sky, DAZN e TV8 (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo la trasferta di Jerez de la Frontera tutto è pronto per il GP di Francia, quinto atto del Motomondiale. Dalla storica location di Le Mans manca sempre meno per una delle prove più famose del calendario. Attiva ora e guarda le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3 live e on demand Fabio Quartararo si prepara a far bene nel tracciato di casa. Il centauro torna in sella alla sua Yamaha dopo esser stato operato per sindrome compartimentale il giorno seguente al GP di Spagna di due settimane fa. Occhi puntati anche su Johann Zarco, pilota che cerca conferme dopo aver ottenuto l’ottavo posto in Andalucia. Francesco Bagnaia Guida il Mondiale. Il portacolori della Ducati, secondo a Jerez, insegue il primo acuto del 2021 dopo aver conquistato tre podi nelle prime quattro competizioni. Attenzione anche ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo la trasferta di Jerez de la Frontera tutto è pronto per il GP di, quinto atto del. Dalla storica location di Le Mans manca sempre meno per una delle prove più famose del. Attiva ora e guarda le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3 live e on demand Fabio Quartararo si prepara a far bene nel tracciato di casa. Il centauro torna in sella alla sua Yamaha dopo esser stato operato per sindrome compartimentale il giorno seguente al GP di Spagna di due settimane fa. Occhi puntati anche su Johann Zarco, pilota che cerca conferme dopo aver ottenuto l’ottavo posto in Andalucia. Francesco Bagnaiail Mondiale. Il portacolori della Ducati, secondo a Jerez, insegue il primo acuto deldopo aver conquistato tre podi nelle prime quattro competizioni. Attenzione anche ...

