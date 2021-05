Meghan Markle, in Carolina Herrera per entrare nel giro giusto (Di lunedì 10 maggio 2021) Sembra un vestito ma in realtà più che un indizio oramai è una prova. Lo chemisier rosso paprika firmato Carolina Herrera con il quale Meghan è apparsa all’evento Global Citizen Vax Live trasmesso sabato scorso ci fa capire quanto la duchessa, al di là dell’oceano, sia entrata nel giro giusto. Se nel Regno Unito il clamore a seguito dell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey non è ancora sopito, negli Stati Uniti i duchi del Sussex stanno diventando delle vere e proprie rockstar. Ovviamente il loro core business non è la musica ma la filantropia e quindi, appena si è presentata l’occasione, hanno aderito diventando promotori all’iniziativa volta sostenere la campagna vaccinale contro il Covid in tutto il mondo. Per fare questo Meghan ha ancora una volta scelto il brand amatissimo dalle first ladies, come Michelle Obama, Laura Bush, Melania Trump, solo per fare qualche nome. Leggi su vanityfair (Di lunedì 10 maggio 2021) Sembra un vestito ma in realtà più che un indizio oramai è una prova. Lo chemisier rosso paprika firmato Carolina Herrera con il quale Meghan è apparsa all’evento Global Citizen Vax Live trasmesso sabato scorso ci fa capire quanto la duchessa, al di là dell’oceano, sia entrata nel giro giusto. Se nel Regno Unito il clamore a seguito dell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey non è ancora sopito, negli Stati Uniti i duchi del Sussex stanno diventando delle vere e proprie rockstar. Ovviamente il loro core business non è la musica ma la filantropia e quindi, appena si è presentata l’occasione, hanno aderito diventando promotori all’iniziativa volta sostenere la campagna vaccinale contro il Covid in tutto il mondo. Per fare questo Meghan ha ancora una volta scelto il brand amatissimo dalle first ladies, come Michelle Obama, Laura Bush, Melania Trump, solo per fare qualche nome.

