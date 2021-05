Le iniettano per sbaglio sei dosi di vaccino, 23enne ricoverata a Massa (Di lunedì 10 maggio 2021) Massa, 10 mag – A chi niente e a chi troppo: riceve per sbaglio sei dosi di vaccino Pfizer, l’intero flacone, ricoverata nell’ospedale civile Noa di Massa Carrara. L’incredibile vicenda riguarda una ragazza di 23 anni, ora sotto osservazione. Resta da capire come sia stato possibile un errore del genere. L’ipotesi è che possa esserci stato uno scambio di siringhe. La prassi, infatti, prevede che il personale addetto alle vaccinazioni estragga la quantità necessaria per una dose. Per cercare di far luce sulla vicenda è in corso un audit. Il caso è stato anche segnalato all’Aifa perché a quanto pare non esistono casi riportati di somministrazione di sei dosi di vaccino. Giovane tirocinante riceve per sbaglio sei dosi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 10 maggio 2021), 10 mag – A chi niente e a chi troppo: riceve perseidiPfizer, l’intero flacone,nell’ospedale civile Noa diCarrara. L’incredibile vicenda riguarda una ragazza di 23 anni, ora sotto osservazione. Resta da capire come sia stato possibile un errore del genere. L’ipotesi è che possa esserci stato uno scambio di siringhe. La prassi, infatti, prevede che il personale addetto alle vaccinazioni estragga la quantità necessaria per una dose. Per cercare di far luce sulla vicenda è in corso un audit. Il caso è stato anche segnalato all’Aifa perché a quanto pare non esistono casi riportati di somministrazione di seidi. Giovane tirocinante riceve persei...

