La scelta di Conte su Raggi ' spegne' l' ipotesi Zingaretti per il Campidoglio

AGI - L'endorsement di Giuseppe Conte a Virginia Raggi fa sfumare ogni possibilità di candidatura di Nicola Zingaretti a sindaco di Roma e Roberto Gualtieri può sciogliere la riserva annunciando la sua corsa alle primarie del centrosinistra per il Campidoglio, in programma il 20 giugno. Dell'alleanza giallorossa tra dem ed M5s se ne riparlerà eventualmente al ballottaggio, se ci sarà. Dopo un mese di travaglio interno al Pd, con la segreteria di Enrico Letta in pressing sul governatore del Lazio, considerato il nome più titolato per Palazzo Senatorio, è la posizione del M5s, per voce dell'ex premier, a mettere una pietra tombale sull'ipotesi e a chiarire il quadro delle alleanze. Da giorni il governatore del Lazio lasciava filtrare che avrebbe preso in considerazione l'ipotesi di candidarsi in ...

