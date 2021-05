La finale inglese di Champions potrebbe giocarsi a Wembley | e non a Istanbul

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 10 maggio 2021) LatuttadiLeague, e non a. Come anticipato dal Napolista, sono in corso colloqui tra l’Uefa e il governo britannico per riportare in patria la partita tra Manchester City e Chelsea e che si giocherà il 29 maggio. Una decisione è prevista nelle prossime 48 ore, scrive il Guardian. Il governoha infatti inserito la Turchia nella sua lista rossa, il che significa che i tifosi non possono viaggiare in Turchia per assistere al match. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha detto che “sarebbe fantastico ospitare laqui, se possiamo” e che “con due squadre inglesi in, sarebbe un vero peccato se i tifosi non potessero partecipare”. La ...