Jeda e Vera Gemma | sguardi di fuoco all’Isola dei Famosi 2021 | cos’è successo

Advertising

claraluv24 : RT @goddessrafferty: alle storie d'amore di awed io preferisco il triangolo ilary-jeda-vera #isola - goddessrafferty : alle storie d'amore di awed io preferisco il triangolo ilary-jeda-vera #isola - PatriziaBaldi4 : RT @Veronic55389256: Ma Jedà mi ha deluso pensavo facesse i salti di gioia nel vedere Vera invece hahaha... Ma pure lei si è avvinghiata a… - PatriziaBaldi4 : RT @Veronic55389256: Ilary, Vera, Jedà IL TRIANGOLO NOOO NON L'AVEVO CONSIDERATOOOO??Adoro ?? #tommasozorzi - PatriziaBaldi4 : RT @Veronic55389256: Ilary a Vera ' tu lo controlli il telefono di Jedà ?' e lei 'no' e Ilary 'e fai male' ed io penso subito a @SamuelMont… -

Ultime Notizie dalla rete : Jeda Vera

... chi uscirà delle tre?Gemma ospite in studio all'Isola dei Famosi 2021 insieme a? Ad attendere c'è sempre Beatrice Marchetti che è ancora sola nella sua bella isola dove continua a creare ...In studio l'atteso ritorno diGemma cone gli ex naufraghi Elisa Isoardi, Brando Giorgi, Akash Kumar, protagonista di una prova a favore di uno dei naufraghi da lui più amati, Drusilla ...Ritorno da tigre di Mopracem per Vera Gemma, una delle naufraghe più apprezzate dell’Isola dei Famosi 2021, lunedì 10 maggio. Ed ...Vera Gemma entra in studio per la prima volta dopo l'eliminazione dal reality e viene accolta dall'abbraccio di Ilary Blasi ...