Il leone africano sta sparendo | diminuiti del 90% in un secolo

Advertising

Paoletta_F : A rischio estinzione il leone africano: -90% negli ultimi cento anni @WWFitalia @WWF #SOSLEONE - maxcrespino : RT @ApacheRossonero: Colui che ha visto il leone ruggire non corre allo stesso modo di chi lo ha soltanto sentito. (Proverbio africano) Non… -

Ultime Notizie dalla rete : leone africano

Urge, dunque, intervenire come segnala il WWF che lancia 'SOS', iniziativa che si inserisce in un programma globale. L'obiettivo è quello di raddoppiare la popolazione di leoni entro il 2050. ...Ilin Africa sta scomparendo ad un ritmo impressionante. Oggi il(Panthera leo) sopravvive solo nel 10% del suo areale storico e in 100 anni la popolazione, denuncia il Wwf, è passata da 200.000 a meno di 20.000 individui , con un crollo pari al 90% .Il re della foresta rischia di perdere il suo trono, per sempre: il WWF lancia l’allarme sull’estinzione della specie. Sono numeri preoccupanti quello che l’organizzazione ...Simbolo da sempre di fierezza e forza della natura, il leone è il re della foresta e nessuno si immagina un mondo senza questo meraviglioso felino. Eppure questa specie iconica in Africa sta scomparen ...