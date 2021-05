"Gualtieri non è un candidato di serie B. Raggi? Pensa solo alla sua carriera" (Di lunedì 10 maggio 2021) “Non credo sia stata Virginia Raggi a determinare le scelte del centrosinistra. Il M5s a livello nazionale non ha una leadership né ha l'amalgama giusta come partito. E quindi non è in grado prendere accordi con nessuno”. Giulio Pelonzi, capogruppo Pd in Campidoglio, non si scopre: il tentativo, da parte di Enrico Letta, di trovare un'alleanza con i grillini non è un primo inciampo, dice, e anzi Letta “ha fatto bene a provare a unire un centrosinistra ancora più largo, ma evidentemente il M5s non è pronto. Il segretario ha toccato con mano il fatto che molti passi devono ancora essere fatti perché il M5s diventi un soggetto credibile”. Insomma, il dialogo con i Cinque stelle si sarebbe potuto chiudere già da un po' – dice Pelonzi, e si intuisce che lo Pensa da parecchio tempo – perché “avremmo perso meno tempo”. Tutto qui. "Voglio vedere il bicchiere ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 10 maggio 2021) “Non credo sia stata Virginiaa determinare le scelte del centrosinistra. Il M5s a livello nazionale non ha una leadership né ha l'amalgama giusta come partito. E quindi non è in grado prendere accordi con nessuno”. Giulio Pelonzi, capogruppo Pd in Campidoglio, non si scopre: il tentativo, da parte di Enrico Letta, di trovare un'alleanza con i grillini non è un primo inciampo, dice, e anzi Letta “ha fatto bene a provare a unire un centrosinistra ancora più largo, ma evidentemente il M5s non è pronto. Il segretario ha toccato con mano il fatto che molti passi devono ancora essere fatti perché il M5s diventi un soggetto credibile”. Insomma, il dialogo con i Cinque stelle si sarebbe potuto chiudere già da un po' – dice Pelonzi, e si intuisce che loda parecchio tempo – perché “avremmo perso meno tempo”. Tutto qui. "Voglio vedere il bicchiere ...

Advertising

fanpage : “Non è stata all’altezza e non ha saputo interrompere il declino della città”. Nella prima intervista da candidato… - CarloCalenda : Candidassero chi gli pare: Zingaretti, Gualtieri, Napo Orso Capo o Amedeo Nazzari. Ma anche solo immaginare una nor… - repubblica : Elezioni, la corsa al Campidoglio. Gualtieri si candida a sindaco di Roma: 'Voglio far ripartire la città, Raggi no… - Antobello : RT @Apndp: #Roma #Zingaretti:mi candido a sindaco ma via #Raggi #Conte:ok #Letta: beh #DiMaio:siete usciti pazzi? Conte:ah,ok,siamo tutti c… - egopor : RT @todorov_denis: Letta appoggia la candidatura di Gualtieri a Roma. Quello che voleva risolvere l'emergenza economica con 3mld invece non… -