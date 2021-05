Generali: investe nella micromobilità ed entra in capitale Ridemovi (Di lunedì 10 maggio 2021) Milano, 10 mag. (Adnkronos) – Generali investe in Ridemovi, azienda attiva in Italia e Spagna nel settore della micromobilità attraverso l’offerta di servizi di condivisione di bici, ebike e monopattini elettrici. L’investimento è stato perfezionato per il tramite di un fondo di investimento specializzato, gestito da Ocorian Fund Management e partecipato da alcune compagnie del gruppo Generali. Generali Insurance Asset Management ha curato le fasi della transazione in qualità di investment advisor del fondo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) Milano, 10 mag. (Adnkronos) –in, azienda attiva in Italia e Spagna nel settore dellaattraverso l’offerta di servizi di condivisione di bici, ebike e monopattini elettrici. L’investimento è stato perfezionato per il tramite di un fondo di investimento specializzato, gestito da Ocorian Fund Management e partecipato da alcune compagnie del gruppoInsurance Asset Management ha curato le fasi della transazione in qualità di investment advisor del fondo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

ioloraccolgo : Generali investe in Ridemovi ed entra nella micromobilità - TV7Benevento : Generali: investe nella micromobilità ed entra in capitale Ridemovi... - fisco24_info : Generali investe in Ridemovi ed entra nella micromobilità: Società offre condivisione bici e monopattini in Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Generali investe Generali investe in Ridemovi ed entra nella micromobilità Generali investe in Ridemovi, azienda che opera in Italia e Spagna nel settore della micromobilità attraverso l'offerta di servizi di condivisione di bici, ebike e monopattini elettrici. L'...

AOI aderisce a Lobbying4Change (07/05/2021) ...campagna come AOI per ottenere un salto di qualità culturale nel processo democratico che investe ...piano di recupero per il Paese le categorie maggiormente colpite e i portatori di interessi generali ...

Generali investe in Ridemovi ed entra nella micromobilità - Economia Agenzia ANSA Generali: investe nella micromobilità ed entra in capitale Ridemovi Milano, 10 mag. (Adnkronos) - Generali investe in Ridemovi, azienda attiva in Italia e Spagna nel settore della micromobilità attraverso l'offerta di ...

Generali investe in Ridemovi ed entra nella micromobilità Generali investe in Ridemovi, azienda che opera in Italia e Spagna nel settore della micromobilità attraverso l'offerta di servizi di condivisione di bici, ebike e monopattini elettrici. (ANSA) ...

in Ridemovi, azienda che opera in Italia e Spagna nel settore della micromobilità attraverso l'offerta di servizi di condivisione di bici, ebike e monopattini elettrici. L'......campagna come AOI per ottenere un salto di qualità culturale nel processo democratico che...piano di recupero per il Paese le categorie maggiormente colpite e i portatori di interessi...Milano, 10 mag. (Adnkronos) - Generali investe in Ridemovi, azienda attiva in Italia e Spagna nel settore della micromobilità attraverso l'offerta di ...Generali investe in Ridemovi, azienda che opera in Italia e Spagna nel settore della micromobilità attraverso l'offerta di servizi di condivisione di bici, ebike e monopattini elettrici. (ANSA) ...