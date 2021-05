F1, perchè la Ferrari spera in Montecarlo. Binotto ottimista, Leclerc più prudente (Di lunedì 10 maggio 2021) Sabato 22 maggio, ore 15.00, Montecarlo. In quel momento, in quel preciso istante, prenderanno il via le attesissime qualifiche del Gran Premio di Monaco 2021. La Formula Uno torna tra le vie del Principato dopo un anno di assenza (per colpa della pandemia), per il fine settimana più glamour della stagione. Come molti appassionati amano sostenere, il sabato di Montecarlo è la giornata più intensa, emozionante e “da cuori forti” dell’interno calendario. Per quale motivo? E’ presto detto. Andare a caccia della pole position tra muretti, guard-rail, tombini, e sali-scendi monegaschi è qualcosa di estremamente emozionante. Solo chi ha il coraggio di rischiare fino al proprio massimo è in grado di conquistare il giro più veloce e, di conseguenza, diventare immediatamente il favorito per il Gran Premio della giornata successiva, dato che a ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) Sabato 22 maggio, ore 15.00,. In quel momento, in quel preciso istante, prenderanno il via le attesissime qualifiche del Gran Premio di Monaco 2021. La Formula Uno torna tra le vie del Principato dopo un anno di assenza (per colpa della pandemia), per il fine settimana più glamour della stagione. Come molti appassionati amano sostenere, il sabato diè la giornata più intensa, emozionante e “da cuori forti” dell’interno calendario. Per quale motivo? E’ presto detto. Andare a caccia della pole position tra muretti, guard-rail, tombini, e sali-scendi monegaschi è qualcosa di estremamente emozionante. Solo chi ha il coraggio di rischiare fino al proprio massimo è in grado di conquistare il giro più veloce e, di conseguenza, diventare immediatamente il favorito per il Gran Premio della giornata successiva, dato che a ...

