Enel, lanciato il nuovo Integrated Reporting 2020 digitale (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – Enel ha reso oggi disponibile sul proprio sito l’Integrated Reporting 2020 nella sua versione digitale, con cui il Gruppo racconta le performance del 2020, le prospettive di medio e lungo termine, la propria strategia e modello di business sostenibile e integrato, in attuazione del purpose “Open Power for a Brighter Future: we empower a sustainable progress” a cui Enel si ispira per la creazione di valore per e con tutti i propri stakeholder nel lungo periodo. “L’Integrated Reporting 2020 è il nuovo modo con cui Enel racconta la sua capacità di generare valore sostenibile nel breve, medio e lungo periodo per tutti – ha commentato Alberto De Paoli, CFO del Gruppo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) –ha reso oggi disponibile sul proprio sito l’nella sua versione, con cui il Gruppo racconta le performance del, le prospettive di medio e lungo termine, la propria strategia e modello di business sostenibile e integrato, in attuazione del purpose “Open Power for a Brighter Future: we empower a sustainable progress” a cuisi ispira per la creazione di valore per e con tutti i propri stakeholder nel lungo periodo. “L’è ilmodo con cuiracconta la sua capacità di generare valore sostenibile nel breve, medio e lungo periodo per tutti – ha commentato Alberto De Paoli, CFO del Gruppo ...

Advertising

EnergiaOltre : #Enel ha lanciato il progetto MaCro@Work Caring Program con cui crea una rete di “Gestori di Cuore” per offrire sup… - RedattoreSocial : Enel ha lanciato il progetto MaCro@Work Caring Program con cui crea una rete di 'Gestori di Cuore' per offrire supp… - RedattoreSocial : Enel promuove un crowdfunding per Avanchair: sedia a ruote tech di ultima generazione gestita da sistemi di movimen… -

Ultime Notizie dalla rete : Enel lanciato Enel, lanciato il nuovo Integrated Reporting 2020 digitale ... medio e lungo periodo per tutti " ha commentato Alberto De Paoli , CFO del Gruppo Enel " Il nuovo concetto di stakeholder capitalism che indirizza le nostre azioni ci ha permesso di identificare e ...

Enel con i 'gestori di cuore' vicino ai colleghi con malattie croniche Enel ha lanciato il progetto MaCro@Work Caring Program con cui crea una rete di "Gestori di Cuore" per offrire supporto ed ascolto empatico ai colleghi che si trovano a dover affrontare una malattia ...

Enel, lanciato il nuovo Integrated Reporting 2020 digitale Borsa Italiana Enel, lanciato il nuovo Integrated Reporting 2020 digitale Enel ha reso oggi disponibile sul proprio sito l’Integrated Reporting 2020 nella sua versione digitale, con cui il Gruppo racconta le performance ...

Verbania, domenica sera senza luce in molte case di Suna Alcune ore senza corrente elettrica domenica sera attorno alle 20 a Suna. La causa del blackout è stato il guasto a un cavo presente in una centralina in via Ferrinbi. Alcuni residenti hanno lanciato ...

... medio e lungo periodo per tutti " ha commentato Alberto De Paoli , CFO del Gruppo" Il nuovo concetto di stakeholder capitalism che indirizza le nostre azioni ci ha permesso di identificare e ...hail progetto MaCro@Work Caring Program con cui crea una rete di "Gestori di Cuore" per offrire supporto ed ascolto empatico ai colleghi che si trovano a dover affrontare una malattia ...Enel ha reso oggi disponibile sul proprio sito l’Integrated Reporting 2020 nella sua versione digitale, con cui il Gruppo racconta le performance ...Alcune ore senza corrente elettrica domenica sera attorno alle 20 a Suna. La causa del blackout è stato il guasto a un cavo presente in una centralina in via Ferrinbi. Alcuni residenti hanno lanciato ...