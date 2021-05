EasyJet, multa da 2,8 milioni dall’Antitrust per i voli cancellati dopo il lockdown (Di lunedì 10 maggio 2021) EasyJet multata dall’Antirust per i voli cancellati dopo il lockdown: sanzione da 2,8 milioni di euro. MILANO – EasyJet multata dall’Antitrust per i voli cancellati dopo il lockdown. Le indagini condotte dalle Autorità italiane hanno portato ad una sanzione da 2,8 milioni di euro nei confronti della compagnia aerea. La società è stata ritenuta responsabile “di aver provveduto a cancellare le partenze motivando che tali cancellazioni con il verificarsi di situazioni al di fuori del nostro controllo e fornendo informazioni lacunose e ambigue soppressione dei voli “. Le motivazioni dell’Antitrust Nel bollettino ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 10 maggio 2021)ta dall’Antirust per iil: sanzione da 2,8di euro. MILANO –taper iil. Le indagini condotte dalle Autorità italiane hanno portato ad una sanzione da 2,8di euro nei confronti della compagnia aerea. La società è stata ritenuta responsabile “di aver provveduto a cancellare le partenze motivando che tali cancellazioni con il verificarsi di situazioni al di fuori del nostro controllo e fornendo informazioni lacunose e ambigue soppressione dei“. Le motivazioni dell’Antitrust Nel bollettino ...

