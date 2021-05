Csm e caso Amara | De Magistris | “Vicenda appare molto torbida”

(Di lunedì 10 maggio 2021) Sul“devo essere sincero, lae avrebbe richiesto l’intervento di una magistraturaattenta, autonoma e libera per poter far luce fino in fondo su unche, devo dire, ha degli aspetti anomali”. A dirlo all’AdnKronos, parlando delle copie non firmate dei verbali dell’avvocato Pieroche il pm di Milano Paolo Storari ha consegnato all’allora consigliere del Csm Piercamillo Davigo, è il sindaco di Napoli, ed ex pm di Catanzaro, Luigi de. “Quello che trovoanomalo in questaè che un magistrato che indaga su fatti così gravi e inquietanti, poi bisogna vedere se fondati o meno, si reca da un consigliere del Csm ...

Nei fatti, le Procure in genere pensano che ilsia un colabrodo e si tengono strette le notizie fin quando possono. Nel mio, tra la mia iscrizione nel registro degli indagati e la ...Pera "Governo controlli i pm come in Ue"/ "in crisi, va cambiata la Costituzione" Come è noto, ... però, o negli spostamenti verso la toilette o il bar) e negli ambienti esterni indi distanza ...Sul caso Amara “devo essere sincero, la vicenda appare molto torbida e avrebbe richiesto l’intervento di una magistratura molto attenta, autonoma e libera per poter far luce fino in fondo su un caso c ...Non c'è niente di male, niente di anomalo, in un pubblico ministero che davanti a un'inchiesta difficile chiede l'aiuto di un collega più esperto e più autorevole. A Paolo Storari, il magistrato milan ...