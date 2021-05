Cristiano Ronaldo dice addio alla Juve? Le ultime sul futuro del portoghese (Di lunedì 10 maggio 2021) Ronaldo lascia la Juve: Champions, futuro e sostituti. Tutte le possibili novità legate al fuoriclasse portoghese Oltre a quello di Andrea Pirlo, spazio anche al futuro di Ronaldo nei quotidiani odierni. Secondo La Gazzetta dello Sport, oggi è difficile immaginare un quarto anno del portoghese alla Juventus, qualsiasi cosa dicano i contratti e i piani delle poche squadre che possono chiamarlo. Anche secondo il Corriere dello Sport, non è da escludere l’addio a fine stagione di CR7, che lascerebbe la Juve nel momento di maggiore difficoltà degli ultimi 10 anni, cambiando squadra nonostante un contratto da 31 milioni di euro netti a stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021)lascia la: Champions,e sostituti. Tutte le possibili novità legate al fuoriclasseOltre a quello di Andrea Pirlo, spazio anche aldinei quotidiani odierni. Secondo La Gazzetta dello Sport, oggi è difficile immaginare un quarto anno delntus, qualsiasi cosa dicano i contratti e i piani delle poche squadre che possono chiamarlo. Anche secondo il Corriere dello Sport, non è da escludere l’a fine stagione di CR7, che lascerebbe lanel momento di maggiore difficoltà degli ultimi 10 anni, cambiando squadra nonostante un contratto da 31 milioni di euro netti a stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo Calciomercato Juventus, Ronaldo non accetta la mediocrità - Via in estate La Juventus potrebbe dire addio al simbolo del progetto degli ultimi anni: Cristiano Ronaldo, autore di una brutta prestazione col Milan La sconfitta della Juventus in casa contro il Milan, ha indotto il club bianconero e i giocatori a effettuare delle valutazioni sul futuro.

Serbia: la fascia di Ronaldo Cristiano Ronaldo (© kivnl /Shutterstock) La fascia da capitano gettata polemicamente a terra dopo la partita tra Serbia e Portogallo da Cristiano Ronaldo è stata acquistata attraverso un'asta ...

Cristiano Ronaldo fisico top: foto di come è cambiato negli anni La Gazzetta dello Sport Juventus, il dato di Cristiano Ronaldo che fa preoccupare Per la Juventus è un momento davvero difficile. La sconfitta di ieri contro il Milan rischia di gettare alle ortiche una intera stagione.

Sassuolo-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Il Sassuolo ospita la Juventus nella 36ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

