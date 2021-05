Covid, Crisanti: «La letalità è in calo significativo, è l’effetto dei vaccini. Ma sulle riaperture bisognava aspettare 2 o 3 settimane» (Di lunedì 10 maggio 2021) «Anche in Italia siamo di fronte a una diminuzione significativa della letalità legata al Covid che certamente è da attribuire alle vaccinazioni fatte nelle Rsa e tra gli anziani». Il virologo Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Medicina molecolare dell’università di Padova, non ha alcun dubbio: «Sicuramente la dinamica dei decessi riflette l’effetto delle vaccinazioni». Nel corso di un intervento alla trasmissione di Rai 3 Agorà, dichiara: «Che il vaccino stia funzionando non ci sono dubbi. Dobbiamo soltanto cercare di vaccinare più persone possibili, facendo correre loro meno rischi possibili». riaperture «premature» Quella a cui stiamo assistendo è una «corsa tra la vaccinazione e il virus». Quanto alle riaperture del governo anticipate al 26 aprile, il virologo è ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 maggio 2021) «Anche in Italia siamo di fronte a una diminuzione significativa dellalegata alche certamente è da attribuire alle vaccinazioni fatte nelle Rsa e tra gli anziani». Il virologo Andrea, direttore del dipartimento di Medicina molecolare dell’università di Padova, non ha alcun dubbio: «Sicuramente la dinamica dei decessi riflettedelle vaccinazioni». Nel corso di un intervento alla trasmissione di Rai 3 Agorà, dichiara: «Che il vaccino stia funzionando non ci sono dubbi. Dobbiamo soltanto cercare di vaccinare più persone possibili, facendo correre loro meno rischi possibili».«premature» Quella a cui stiamo assistendo è una «corsa tra la vaccinazione e il virus». Quanto alledel governo anticipate al 26 aprile, il virologo è ...

