Coprifuoco alle 24, Galli: "Così niente più attenzione" (Di lunedì 10 maggio 2021) Coprifuoco alle 24 in Italia, Massimo Galli predica "attenzione". "Guardiamo i numeri, per me il segnale deve essere di attenzione. Se apriamo veramente tutto, non ci sarà più l'attenzione come sta accadendo già da 15-20 giorni", dice il direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, ospite di 'Buongiorno' su SkyTg24, rispondendo alla domanda sulla possibilità che il Coprifuoco venga spostato alla mezzanotte. Per controllare i contagi è sempre più fondamentale procedere speditamente con la campagna vaccinale. Ma Galli avverte: "O il vaccino" anti Covid "verrà aggiornato a tutte le varie varianti, o altrimenti con questo che stiamo usando l'immunità di gregge non la raggiungeremo mai. E su questo il sottosegretario Sileri ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco alle Coprifuoco alle 24, Galli: "Così niente più attenzione" L'infettivologo del Sacco parla anche di vaccini e avverte: "'Niente immunità di gregge se non aggiornati a tutte le varianti" Coprifuoco alle 24 in Italia, Massimo Galli predica "attenzione". "Guardiamo i numeri, per me il segnale deve essere di attenzione. Se apriamo veramente tutto, non ci sarà più l'attenzione come sta ...

Coprifuoco, Crisanti: "Contribuisce a controllare Rt" Il virologo: "'Il virus si trasmette alle 8 come alle 22 o alle 23, ma più ci si incontra e più aumenta la probabilità di trasmissione" "Con il coprifuoco si dà un piccolo contributo al controllo dell'Rt ". Così il virologo Andrea Crisanti, direttore del ...

Arriva nuovo decreto Covid: coprifuoco alle 24 e riaperture per bar, piscine e centri commerciali Fanpage.it Covid, quando saremo come Israele e Inghilterra: parla Crisanti Tra i sostenitori del mantenimento del coprifuoco alle ore 22 c’è Andrea Crisanti. Il microbiologo dell’università di Padova, intervenuto durante la trasmissione ‘Agorà’ in onda su Rai ...

Covid, l'Italia a luglio sarà come Israele? Crisanti, risponde cosi' ad "Agora'" su Rai3 ad una domanda sul coprifuoco. "Ogni azione conta - spiega Crisanti - conta la mascherina, conta il distanziamento, conta evitare gli assembramento. Il ...

