"Con certi giocatori diventa difficile". Pirlo come Sarri, parole pesantissime: Ronaldo è il problema della Juve? (Di lunedì 10 maggio 2021) "Con certi tipi di giocatore diventa difficile". Andrea Pirlo, nel dopo-partita di Juventus-Milan, semra mettere sotto accusa Cristiano Ronaldo senza mai citarlo, come già aveva fatto Maurizio Sarri un anno fa. E forse non è un caso che il portoghese, peggiore in campo, sia contemporaneamente il miglior giocatore in stagione e quello più criticato tra i bianconeri. Accentratore, spesso involuto anche quando decisivo. In una parola, "condizionante". Troppo. "Avevo un progetto in testa diverso, ma le cose non sempre sono andate bene - ha spiegato, affranto, Pirlo a Sky dopo l0 0-3 coi rossoneri che mette la Signora a fortissimo rischio di non qualificarsi per la prossima Champions League -. Non c'era un piano ben definito. Ma sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) "Contipi di giocatore". Andrea, nel dopo-partita dintus-Milan, semra mettere sotto accusa Cristianosenza mai citarlo,già aveva fatto Maurizioun anno fa. E forse non è un caso che il portoghese, peggiore in campo, sia contemporaneamente il miglior giocatore in stagione e quello più criticato tra i bianconeri. Accentratore, spesso involuto anche quando decisivo. In una parola, "condizionante". Troppo. "Avevo un progetto in testa diverso, ma le cose non sempre sono andate bene - ha spiegato, affranto,a Sky dopo l0 0-3 coi rossoneri che mette la Signora a fortissimo rischio di non qualificarsi per la prossima Champions League -. Non c'era un piano ben definito. Ma sono ...

