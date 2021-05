Chi è Magdalena Grochowska | vita privata | carriera e curiosità sull’attrice

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 10 maggio 2021) Chi è, attrice polacca, che da anni vive e lavora in Italia. Nata a Varsavia il 5 marzo 1978, sotto il segno dei Pesci, ha studiato danza e canto e si è occupata prima di teatro, poi di cinema e tv. Nel cast de “Il paradiso delle signore”, laha recitato anche nel film in onda stasera, lunedì 10 maggio 2021, su Raidue “A Napoli non piove mai”, opera prima dell’attore Sergio Assisi come regista. Scopriamo tutto su di lei:. leggi anche l’articolo —> Sergio Assisi,dello scapolo d’oro della tv: nuovo amore dopo Gabriella Pession? polacca naturalizzata italianaè uno dei volti più noti del piccolo e ...