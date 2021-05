Castori: “Vincere a Salerno è qualcosa di unico” (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPescara – “Un campionato non si vince se non c’è sinergia fra società, staff tecnico e squadra. Non era facile Vincere a Salerno. Si è creato subito un rapporto forte con la società. In una piazza come Salerno bisognava fare qualcosa di importante. Un risultato così importante senza l’apporto di tutte le componenti non si raggiunge”. Queste le parole del tecnico granata Fabrizio Castori intervenuto in conferenza stampa al termine di Pescara – Salernitana. “È stato un campionato molto difficile ma abbiamo creato un gruppo forte e coeso che è andato oltre tutte le difficoltà. Siamo andati sempre avanti seguendo le nostre convinzioni. Dopo il girone d’andata c’è stata la svolta, nel girone di ritorno abbiamo fatto un cammino straordinario dimostrando grande continuità di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPescara – “Un campionato non si vince se non c’è sinergia fra società, staff tecnico e squadra. Non era facile. Si è creato subito un rapporto forte con la società. In una piazza comebisognava faredi importante. Un risultato così importante senza l’apporto di tutte le componenti non si raggiunge”. Queste le parole del tecnico granata Fabriziointervenuto in conferenza stampa al termine di Pescara – Salernitana. “È stato un campionato molto difficile ma abbiamo creato un gruppo forte e coeso che è andato oltre tutte le difficoltà. Siamo andati sempre avanti seguendo le nostre convinzioni. Dopo il girone d’andata c’è stata la svolta, nel girone di ritorno abbiamo fatto un cammino straordinario dimostrando grande continuità di ...

