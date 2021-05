Caos Benevento, stangata pesantissima: maxi squalifica e multa (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo la rabbia di ieri nei confronti di Mazzoleni, Foggia è stato punito dal Giudice Sporivo con una maxi squalifica. Dopo la sconfitta per 1-3 contro il Cagliari, il Benevento è terzultimo in classifica con 31 punti a -3 dallo Spezia che occupa il quartultimo posto. A termine della gara ci sono state tantissime polemiche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo la rabbia di ieri nei confronti di Mazzoleni, Foggia è stato punito dal Giudice Sporivo con una. Dopo la sconfitta per 1-3 contro il Cagliari, ilè terzultimo in classifica con 31 punti a -3 dallo Spezia che occupa il quartultimo posto. A termine della gara ci sono state tantissime polemiche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Gravina: "Vigorito? Teoria da cartone animato. Non ci saranno deroghe per Lotito" Il presidente della FIGC Gravina ha parlato del caos scoppiato dopo Benevento - Cagliari con le proteste del presidente delle streghe Vigorito e non solo Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del suo ...

