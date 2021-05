Azimut | raccolta netta positiva per 880 milioni di euro ad aprile

(Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) –ha registrato nel mese di2021 unaper 880di, raggiungendo così 10,3 miliardi dida inizio anno. In 4 mesi ladi risparmio gestito in fondi ha raggiunto i 2 miliardi di, di cui oltre il 20% in prodotti di economia reale. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a finea 72,9 miliardi di, di cui 50,2 miliardi fanno riferimento alle masse gestite. “I dati didiesprimono la forte vitalità delle attività del gruppo in Italia e all’estero e rafforza il trend positivo rilevato da inizio anno portando la ...

Advertising

bluerating_com : Azimut, la raccolta si gode il gestito -

Ultime Notizie dalla rete : Azimut raccolta

Teleborsa

ha registrato nel mese di aprile 2021 unanetta positiva per 880 milioni di euro , raggiungendo così 10,3 miliardi di euro da inizio anno. In 4 mesi ladi risparmio gestito in ...aprile 880 mln, da inizio anno 10,3 mld (RCO). 10 - 05 - 21 10:09:37 (0193) 0 NNNNAzimut ha registrato nel mese di aprile 2021 una raccolta netta positiva per 880 milioni di euro, raggiungendo così 10,3 miliardi di euro da ...Il Gruppo Azimut ha annunciato di avere chiuso il mese di aprile con una raccolta netta positiva per 880 milioni di euro, raggiungendo così 10,3 miliardi da inizio anno. "In soli 4 mesi la raccolta di ...