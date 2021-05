Advertising

sole24ore : Amazon contro falsi e contraffazioni: bloccate 10 miliardi di offerte sospette - Nicus_Tarvisii : @boni_castellane Gli stessi, punto di riferimento dei sindacati che si scagliano contro Amazon sostenendo che obbli… - psikonerd : L'incoerenza di chi scrive libri contro il modello capitalista e poi li vende su Amazon - studiomarzocchi : Ultima Ora: Paradisi fiscali, da Joe Biden all’Ue un patto mondiale contro i furbetti del Fisco (Amazon e non solo)… - CatelliRossella : Amazon: investiti 700 mln dollari su lotta contro frodi - Internet e Social - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Amazon contro

Il Sole 24 ORE

lotta da tempole recensioni false e prodotti contraffatti tanto che lo scorso anno ha deciso di investire 700 milioni di euro in operazioni di contenimento del fenomeno.... si leggeva ieri sui cartelli esposti dagli ex operai somministrati Adecco del polodi Colleferro. L'appuntamento si è avuto ieri alle 8.30 davanti allo stabilimento per protestarei ...Con l’avvicinarsi dell’estate è quasi spontaneo cominciare a pensare al mare, alla spiaggia e alle escursioni nella natura ...Sembra essere finita ieri l'avventura di Aukey e di altri noti marchi di elettronica all'interno dello store di Amazon. All'origine di questa cacciata vi sarebbe il business delle recensioni false, do ...