Via Caetani, Mattarella depone la corona d'alloro: uccidendo Moro i terroristi volevano colpire la democrazia (Di domenica 9 maggio 2021) . L'Italia rende omaggio alla memoria di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse 43 anni fa. Era il 9 maggio del 1978 quando, in via Caetani, nel centro di Roma. A pochi passi dalla sede del Pci in via delle Botteghe Oscure. E altrettanto equidistante da Palazzo Cenci-Bolognetti di Piazza del Gesù, storica residenza della democrazia Cristiana, i terroristi consegnano il corpo del leader Dc in una automobile: la Renault 4 di colore rosso rubata il 2 marzo all'imprenditore Filippo Bartoli. Il sequestro di Moro si chiude tragicamente: i Br fanno fanno stendere l'ostaggio nel portabagagli. Lo coprono con una coperta. Gli sparano dodici colpi a freddo. Poi abbandonano l'auto in via Caetani, dove oggi come ogni anno, nella ricorrenza dei drammatici eventi e del sequestro e dell'omicidio di ...

Ultime Notizie dalla rete : Via Caetani Giornata delle vittime del terrorismo, Fico: 'Nei prossimi giorni chiederò di rimuovere il segreto da nuovi documenti' Il capo dello Stato è andato anche a deporre una corona di fiori sotto la lapide di Moro, in via Caetani, luogo dove venne ritrovata l'automobile con il corpo del leader Dc, esattamente 43 anni fa. ...

Mattarella a via Caetani nel ricordo di Aldo Moro Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona di fiori sotto la lapide dell'On. Aldo Moro, a via Caetani, in occasione del quarantatreesimo anniversario dell'uccisione dello Statista. "Il terrorismo non è riuscito a realizzare l'ambizione di rappresentare una cesura, uno spartiacque nella ...

Mattarella rende omaggio a via Caetani Adnkronos Terrorismo, Mattarella: “La democrazia ha sconfitto l’eversione” Il Capo dello Stato, a Repubblica, invita a far piena luce sulle trame oscure degli Anni di Piombo: "Il terrorismo non fu una cesura" ...

Il 9 maggio ‘78 moriva Aldo Moro, Pellegrino: “Fecero poco perché vivo era scomodo” Dopo il sequestro avvenuto il 16 marzo del 1978, giorno in cui gli uomini delle Brigate Rosse uccisero i cinque agenti della scorta (Domenico Ricci, Oreste ...

