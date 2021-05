Ultime Notizie Serie A: Zhang incontra i giocatori, Pirlo esonerato se… (Di domenica 9 maggio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.30 – Esonero Pirlo? – Ecco cosa potrebbe accadere da qui a fine stagione (CLICCA QUI) Ore 9.15 – Atalanta test Champions – Vietato inciampare con il Parma: Ilicic dall’inizio? (CLICCA QUI) Ore 8.37 – Zhang ad Appiano – Domani il confronto e la proposta del presidente dell’Inter ai giocatori (CLICCA QUI) Ore 8.19 – Elkann allo Stadium – Ci sarà anche John Elkann ad assistere al big match tra Juventus e Milan (CLICCA QUI) L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 maggio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.30 – Esonero? – Ecco cosa potrebbe accadere da qui a fine stagione (CLICCA QUI) Ore 9.15 – Atalanta test Champions – Vietato inciampare con il Parma: Ilicic dall’inizio? (CLICCA QUI) Ore 8.37 –ad Appiano – Domani il confronto e la proposta del presidente dell’Inter ai(CLICCA QUI) Ore 8.19 – Elkann allo Stadium – Ci sarà anche John Elkann ad assistere al big match tra Juventus e Milan (CLICCA QUI) L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Agenzia_Ansa : L'India ha registrato per la prima volta più di 4mila morti per coronavirus in un giorno. Lo ha fatto sapere il gov… - marcotravaglio : ZINGALETTA Tra le notizie stupefacenti delle ultime ore, la più stupefacente è il pressing di Letta sul suo predece… - fanpage : 'Quello del coprifuoco è un problema più ‘politico' che virologico, perché i virus non girano di notte, tra le 22 e… - junews24com : Allegri torna alla Juve? Lui e un altro i favoriti per la successione di Pirlo - - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 09-05-2021 ore 10:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -