Se noi anziani crediamo nel futuro più dei giovani (Di domenica 9 maggio 2021) Non che quella vecchia non andasse più bene, ma questa è talmente bella, tecnologica e cara che ci manca solo che vada da sola, e se leggo bene il manuale non è escluso che lo faccia. Mi riempio di ... Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 9 maggio 2021) Non che quella vecchia non andasse più bene, ma questa è talmente bella, tecnologica e cara che ci manca solo che vada da sola, e se leggo bene il manuale non è escluso che lo faccia. Mi riempio di ...

Advertising

RizzoGiov : @Marcell77640487 Finirà quando NOI la faremo finire. Nessuno la farà finire al nostro posto e continueranno a vende… - Cioppi2 : @a_presbitero A noi è arrivato un whatsapp delle maestre ieri per preannunciare quarantena. asl non pervenuta. Quin… - MariaCr68567895 : RT @Claudia19485227: @ALFO100897 Immagino come agli # anziani batta forte il cuore dalla PAURA quando sono per strada. Siamo INVASI. E lasc… - LaMuseP : @flpsq Rispetto per noi anziani, dai - VentagliP : RT @Lanoir_ER: #VentagliDiParole Buona domenica a Tutti e buona Festa della mamma... Ognuno di noi è figlio ed insieme “mamma” di qualcu… -

Ultime Notizie dalla rete : noi anziani Se noi anziani crediamo nel futuro più dei giovani E noi, noi padri e nonni che decidiamo per loro, che governiamo su di loro, che con duecentocinquanta miliardi adesso cambieremo i destini del Paese, gli abbiamo offerto la strada maestra perché ...

Conferenza sul Futuro dell'Europa. Von der Leyen: "Ora nuova solidarietà tra le generazioni" Fino alla pandemia Covid - 19, che sta colpendo il mondo intero e ognuno di noi, donne, uomini, giovani, anziani, bambini, studenti e lavoratori, con piena forza da più di un anno. Questa pandemia ha ...

Se noi anziani crediamo nel futuro più dei giovani Il Secolo XIX Coppia di novantenni: «Siamo i più vecchi di Antraccoli, ma finora niente vaccino» Vanda Dinelli e il marito Roberto Guidi non sono stati contattati dall’Azienda sanitaria, anche i loro nomi sono stati segnalati da tempo dal medico di famiglia ...

Se noi anziani crediamo nel futuro più dei giovani Genova – Vi ho già detto di mio suocero Silvano che al compimento dei suoi fausti ottantanove anni ha messo a dimora una cinquantina di ulivi che andranno a frutto tra una decina di anni, avete letto ...

padri e nonni che decidiamo per loro, che governiamo su di loro, che con duecentocinquanta miliardi adesso cambieremo i destini del Paese, gli abbiamo offerto la strada maestra perché ...Fino alla pandemia Covid - 19, che sta colpendo il mondo intero e ognuno di, donne, uomini, giovani,, bambini, studenti e lavoratori, con piena forza da più di un anno. Questa pandemia ha ...Vanda Dinelli e il marito Roberto Guidi non sono stati contattati dall’Azienda sanitaria, anche i loro nomi sono stati segnalati da tempo dal medico di famiglia ...Genova – Vi ho già detto di mio suocero Silvano che al compimento dei suoi fausti ottantanove anni ha messo a dimora una cinquantina di ulivi che andranno a frutto tra una decina di anni, avete letto ...