Schio Morto Emiliano Basile | il paracadutista è precipitato a Thiene Ferito Aaron Wallet

(Di domenica 9 maggio 2021) Terribile incidente nei cieli di, in aeroporto. Due uomini sono rimasti coinvolti in un incidente. Un istruttore, un altro è rimastoin modo grave. La tragedia è avvenuta durante un lancio. I loro paracaduti si sono “agganciati” facendoli schiantare. Pernon c’è stato nulla da fare. L’uomo di 38 anni, nato in Argentina, era residente a. Ilè l’americano, capitano alla caserma Ederle, che dopo essere caduto a terra è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza. C’erano tante persone sul luogo dell’incidente. Infatti nell’aeroporto disi svolgeva un “Open day” organizzato ...

