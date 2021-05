Questa moneta da un centesimo vi cambierà la vita | controllate in casa

Leggi su kronic

(Di domenica 9 maggio 2021) Come è fatta lada unrara e a quanto ammonta il suo valore oggi. Se lo avete in, non lasciatevela sfuggire, perché potreste sbarcare il lunario. Collezionista di monete – Getty ImagesIl collezionismo di monete mette in contatto gli appassionati di tutto il mondo che condividono la voglia di studiare e raccogliere le monete che hanno segnato un’epoca. Per quel che concerne le tempistiche, a volte per avere un pezzo unico, possono trascorrere anche anni perché risulta introvabile. Le monete sono oggetti che contribuiscono all’economia di un Paese e, proprio per questo, decretano se uno stato è in buona salute o meno. Si era pensato, soprattutto in Italia, di eliminare le monete dal valore nominale di uno, due e cinque centesimi, ma alla fine si è deciso di tenerle. Ad ogni modo, c’è una ...