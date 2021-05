PlayStation Plus, aumentano i prezzi degli abbonamenti in Brasile, c'è rischio anche in Europa? (Di domenica 9 maggio 2021) Sony ha inviato una particolare mail a tutti gli utenti PlayStation in Brasile: in essa, annunciavano un importante aumento dei prezzi per gli abbonamenti al servizio PlayStation Plus. Gli aumenti per i singoli tagli da 1, 3 e 12 mesi sono superiori al 30% del prezzo originale, diventando così quasi un terzo più costosi di prima. Nello specifico, abbiamo: Sony ha spiegato che tale aumento si è rivelato necessario per "riflettere l'attuale situazione del mercato sud-americano". Questo significa che, al momento, non sono previsti aumenti nelle altre regioni, ma in passato questi eventi non sono mai restati confinati in un singolo luogo. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 9 maggio 2021) Sony ha inviato una particolare mail a tutti gli utentiin: in essa, annunciavano un importante aumento deiper glial servizio. Gli aumenti per i singoli tagli da 1, 3 e 12 mesi sono superiori al 30% del prezzo originale, diventando così quasi un terzo più costosi di prima. Nello specifico, abbiamo: Sony ha spiegato che tale aumento si è rivelato necessario per "riflettere l'attuale situazione del mercato sud-americano". Questo significa che, al momento, non sono previsti aumenti nelle altre regioni, ma in passato questi eventi non sono mai restati confinati in un singolo luogo. Leggi altro...

