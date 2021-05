(Di domenica 9 maggio 2021)sembra aver dichiarato delle parole piuttosto dure nei confronti di, il quale come tutti sappiamo è stato protagonista del concertone del primo maggio. Sul palco, il noto rapper milanese sembra aver fatto un monologo che è stato tanto ripreso da diversi personaggi del mondo dello spettacolo ed è stato anche tanto criticato. Uno tra tutti, ad essersi scagliatoil rapper milanese è stato Vittorio Sgarbi ma anche il leader della Lega. In queste ultime ore però, sembra che a scagliarsi, sia stato anche. Ma cosa ha dichiarato il noto conduttore televisivo, il più importante della televisione italiana?si scaglia...

LegaSalvini : PIPPO BAUDO ASFALTA LA RAI E LA SINISTRA. 'FEDEZ? GLI AVREI SPENTO LE TELECAMERE' l - LegaSalvini : FEDEZ, PIPPO BAUDO CONTRO IL DDL ZAN: 'DURANTE IL SUO DISCORSO GLI AVREI SPENTO LE TELECAMERE' - SusannaCeccardi : Pippo Baudo dice la sua in merito alle dichiarazioni di Fedez fatte dal palco del concertone del primo maggio. Come… - zazoomblog : Pippo Baudo al veleno contro Fedez “quando ha parlato io avrei …” - #Pippo #Baudo #veleno #contro #Fedez - Simo07827689 : RT @Moonlightshad1: Chi aveva scoperto Beppe Grillo dieci anni prima di quel Fantastico 7 del 1986? Pippo Baudo. #9maggio -

Giovanni Ciacci ha ricordato come anche Pippo Baudo sia stato censurato in passato "e quanto ha brontolato!". "State creando paure che non esistono", ha commentato Vladimir Luxuria tornando a parlare ...
Pippo Baudo contro Fedez e il suo discorso al concertone: Avrei spento le telecamere. Il DDL ZAN complica le cose ...
Pippo Baudo contro Fedez per il concertone del 1° maggio. Il celebre e popolare conduttore tv si è scagliato contro il rapper all'Adnkronos.