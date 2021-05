Papu Gomez sogna lo scudetto con il Siviglia (Di domenica 9 maggio 2021) Papu Gomez sogna lo scudetto con il suo Siviglia. L’ex giocatore dell’Atalanta ha lasciato l’Italia per trasferirsi nella città andalusa e giocare con la formazione di Lopetegui. Al momento l’attaccante è molto felice con la sua nuova squadra che in campionato sta facendo molto bene. Oltre a trovarsi al quarto posto e quindi essersi assicurato la Champions, il Siviglia potrebbe anche provare a giocarsi il massimo riconoscimento de LaLiga. Serie A: Atalanta, occhio a non sottovalutare un Parma già retrocesso Papu Gomez sogna lo scudetto: quali le ambizioni del giocatore? Papu Gomez dopo la fine burrascosa della bella storia d’amore con l’Atalanta, durata ben 7 anni, è volato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 9 maggio 2021)locon il suo. L’ex giocatore dell’Atalanta ha lasciato l’Italia per trasferirsi nella città andalusa e giocare con la formazione di Lopetegui. Al momento l’attaccante è molto felice con la sua nuova squadra che in campionato sta facendo molto bene. Oltre a trovarsi al quarto posto e quindi essersi assicurato la Champions, ilpotrebbe anche provare a giocarsi il massimo riconoscimento de LaLiga. Serie A: Atalanta, occhio a non sottovalutare un Parma già retrocessolo: quali le ambizioni del giocatore?dopo la fine burrascosa della bella storia d’amore con l’Atalanta, durata ben 7 anni, è volato ...

Advertising

FcInterNewsit : Papu Gomez: 'Non volevo finire in tornei scarsi. L'Italia ha il suo fascino, ma è rimasta un indietro' - zazoomblog : Gomez: A Siviglia sono pazzi per la Papu Dance! - #Gomez: #Siviglia #pazzi #Dance! - el_pendej0 : Papu Gomez mi sei sempre stato incredibilmente sulle palle. E continui a starmici. Mi sei stato simpatico solo quan… - iachinismo : Ah, intervista a papu gomez ora - EuropaCalcio : #Papu #Gomez a DAZN: “A #Siviglia mi fanno sentire importante…il cuore resta a #Bergamo” #EuropaCalcio -