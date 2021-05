Madrid, Berrettini perde in finale: trionfo Zverev (Di domenica 9 maggio 2021) Madrid (SPAGNA) - Niente da fare per Matteo Berrettini. Il tennista azzurro si è dovuto arrendere ad Alexander Zverev nella finale del " Mutua Madrid Open ", terzo Masters 1000 stagionale, dotato di ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 9 maggio 2021)(SPAGNA) - Niente da fare per Matteo. Il tennista azzurro si è dovuto arrendere ad Alexandernelladel " MutuaOpen ", terzo Masters 1000 stagionale, dotato di ...

Advertising

angelomangiante : FANTASTICO BERRETTINI ???????? Vola in finale a Madrid dominando Ruud in due set. Servizio devastante e diritto con la… - FBiasin : #Berrettini conquista una meritatissima finale a #Madrid. Uno degli sport più belli del mondo sta diventando pare… - Coninews : SIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sulla terra rossa di Madrid @MattBerrettini supera in due set (6-4 6-4) Casper Ruud e conquis… - sportal_it : Atp Madrid, trionfa Zverev su un coriaceo Berrettini - sportface2016 : Masters 1000 #Madrid 2021: la nostra analisi sulla finale tra #Berrettini e #Zverev -