La Rustica | la droga viaggiava con gli NCC | nei guai due fratelli

(Di domenica 9 maggio 2021) Blitz della Polizia nella zona di La. La sinergia operativa tra gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara ed i colleghi del commissariato Celio ha permesso di risalire al modus operandi di 2per trasportare la sostanza stupefacente in zona La. Predisponendo un servizio specifico si è potuto accertare che gli stessi erano soliti trasportare lautilizzando autovetture con Noleggio con Conducente. In via Delia, l’equipaggio della Polizia di Stato, dopo aver intercettato un furgone N.C.C. con il consueto colore nero ed i vetri oscurati, lo ha bloccato. In possesso del passeggero, M.P. di 19 anni, i poliziotti hanno trovato un borsello marrone al cui interno vi erano 350 grammi di cocaina. su Il Corriere della Città.