Kim Kardashian, il fotoritocco venuto malissimo: 'Piede con solo 4 dita?'. Fan increduli (Di domenica 9 maggio 2021) Kim Kardashian fa sempre discutere . Questa volta la regina dei social si è fatta prendere la mano nel ritoccare una foto. Infatti, sui social, in una foto all'interno di un post, viene ritratta su ... Leggi su leggo (Di domenica 9 maggio 2021) Kimfa sempre discutere . Questa volta la regina dei social si è fatta prendere la mano nel ritoccare una foto. Infatti, sui social, in una foto all'interno di un post, viene ritratta su ...

Advertising

franciiscooo8 : Non entro più nei pantaloni, prima non ci entravo per un motivo ora non ci entro perché ho il culone come kim kardashian - mariaagallon : RT @ingrid_bin: Quando voglio farmi un tatuaggio penso a Kim Kardashian che “you don't put a bumper sticker on a Bentley' - SabrinaLimaj : RT @ingrid_bin: Quando voglio farmi un tatuaggio penso a Kim Kardashian che “you don't put a bumper sticker on a Bentley' - ComeLava : Stasera seratona come ai vecchi tempi @Camy_Britty SERATA REWATCH KARDASHIAN . KIM DEVE INCONTRARE TYRA BANKS… - RSD_studiodelta : Kim Kardashian e la statua romana importata illegalmente: il caso -