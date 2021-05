Il retroscena | Gattuso resta la prima scelta della Fiorentina No stop sul progetto | serve pazienza

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 10 maggio 2021) Rinolaper la prossima stagione. Ve lo stiamo raccontando da diverse settimane, ve lo abbiamo ribadito anche la scorsa settimana quando avevano raccontato cheaveva detto no alla proposta del club. Non era vero perché i dialoghi sono andati avanti, Ringhioin pole (com’e chiaro da oltre un mese) e Commisso intende accontentarlo dal punto di vista tecnico. Quindi chi lo aveva visto completamente fuori dallauna settimana fa e ora lo rimette dentro, ha perso un’occasione per non fare confusione nel giro di sette giorni. Per la cronaca: le parti non hanno mai smesso di parlarsi, ora. De Zerbi è da tempo fuori da giochi, ...