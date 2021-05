Il Milan dilaga a Torino: 3-0 alla Juve ed è secondo (Di domenica 9 maggio 2021) AGI - Va al rossoneri la fida cruciale in chiave qualificazione Champions tra Juventus e Milan. Entrambe le squadre si sono presentate in campo a quota 69 punti, ma i lombardi ne sono portati a casa tre con un risultato netto: 3 a 0 sui bianconeri. Il Milan raggiunge così la seconda in classifica, l'Atalanta, e lascia il terzo posto al Napoli. Pirlo, nel suo 4-4-2, si affida in attacco a Morata e Ronaldo, mentre Chiesa e McKennie operano sugli esterni. Chiellini e de Ligt sono i difensore centrali. Pioli risponde col 4-2-3-1 con Ibrahimovic punta unica supportato da Salemakers, Brahim Diaz e Calhanoglu. La partita viene sbloccata al primo minuto di recupero del primo tempo da Brahim Diaz: su punizione di Calhanoglu dalla destra, Szczesny respinge ma sui piedi dell'attaccante spagnolo che controlla, ha un rimpallo favorevole e poi col destro a giro si ... Leggi su agi (Di domenica 9 maggio 2021) AGI - Va al rossoneri la fida cruciale in chiave qualificazione Champions tra Juventus e. Entrambe le squadre si sono presentate in campo a quota 69 punti, ma i lombardi ne sono portati a casa tre con un risultato netto: 3 a 0 sui bianconeri. Ilraggiunge così la seconda in classifica, l'Atalanta, e lascia il terzo posto al Napoli. Pirlo, nel suo 4-4-2, si affida in attacco a Morata e Ronaldo, mentre Chiesa e McKennie operano sugli esterni. Chiellini e de Ligt sono i difensore centrali. Pioli risponde col 4-2-3-1 con Ibrahimovic punta unica supportato da Salemakers, Brahim Diaz e Calhanoglu. La partita viene sbloccata al primo minuto di recupero del primo tempo da Brahim Diaz: su punizione di Calhanoglu dalla destra, Szczesny respinge ma sui piedi dell'attaccante spagnolo che controlla, ha un rimpallo favorevole e poi col destro a giro si ...

Advertising

Agenzia_Italia : Il Milan dilaga a Torino: 3-0 alla Juve ed è secondo - napolista : Non c’è bisogno della squalifica Uefa per togliere la Champions alla Juventus, I bianconeri adesso sono quinti a un… - napolista : Non c’è bisogno della squalifica Uefa per togliere la Champions alla Juventus. l bianconeri adesso sono quinti a un… -