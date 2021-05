Highlights e gol Benevento-Cagliari 1-3, Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 9 maggio 2021) Gli Highlights e tutti i gol del match tra Benevento e Cagliari, valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Vittoria dal peso specifico clamoroso quella piazzata dai sardi al Vigorito. La banda di Semplici passa nonostante i padroni di casa abbiano giocato un signor primo tempo: lo fa con la conclusione all’incrocio di Lykogiannis dopo 51 secondi, il colpo di testa di Pavoletti al 64? e l’appoggio a tempo scaduto di Joao Pedro. Nel mezzo la rete di Lapadula propiziata da uno sciagurato retropassaggio di Ceppitelli. Un errore che tuttavia non ha impedito agli ospiti di portarsi a quota 35 punti, dopo aver trovato il quarto successo nelle ultime 5 partite: a +4 sui sanniti terzultimi, la salvezza è ora davvero a un passo. LE PAGELLE DEL MATCH MOVIOLA – ... Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021) Glie tutti i gol del match tra, valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di. Vittoria dal peso specifico clamoroso quella piazzata dai sardi al Vigorito. La banda di Semplici passa nonostante i padroni di casa abbiano giocato un signor primo tempo: lo fa con la conclusione all’incrocio di Lykogiannis dopo 51 secondi, il colpo di testa di Pavoletti al 64? e l’appoggio a tempo scaduto di Joao Pedro. Nel mezzo la rete di Lapadula propiziata da uno sciagurato retropassaggio di Ceppitelli. Un errore che tuttavia non ha impedito agli ospiti di portarsi a quota 35 punti, dopo aver trovato il quarto successo nelle ultime 5 partite: a +4 sui sanniti terzultimi, la salvezza è ora davvero a un passo. LE PAGELLE DEL MATCH MOVIOLA – ...

