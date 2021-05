Fedez rinnega la sua omofobia ma continua a guadagnare con le canzoni incriminate (Di domenica 9 maggio 2021) Fedez ha cambiato idea rinnegando i testi delle sue canzoni contenenti frasi omofone e discriminatorie ma continua a guadagnare con le vendite. Ecco tutti i dettagli. Federico Lucia in arte Fedez è un uomo nuovo. Dopo un inizio di carriera decisamente non political correct ha messo la testa a posto. In pochi anni si è sposato con L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 9 maggio 2021)ha cambiato ideando i testi delle suecontenenti frasi omofone e discriminatorie macon le vendite. Ecco tutti i dettagli. Federico Lucia in arteè un uomo nuovo. Dopo un inizio di carriera decisamente non political correct ha messo la testa a posto. In pochi anni si è sposato con L'articolo proviene da Leggilo.org.

Zackmee3 : @PiazzapulitaLA7 @Fedez Almeno hanno le palle di sostenere le loro idee , anche se sbagliate; non come quel bullo d… - puntodilucesca1 : La verità, Fedez rinnega se stesso, e non si rende conto di quello che dice, gioventù bruciata, la colpa non è solo… - lamazarinette : @Axen0s si può dire che la #minchiatadelgiorno è vinta a tavolino da @GiuseppeConteIT che in 4 parole appoggia F… - _Facezia_ : Inutile postare dei vecchi video musicali dove #Fedez parlava di 'emo frocio' o nominava Tiziano Ferro ecc. LUI n… -

Fedez rinnega la sua omofobia ma continua a guadagnare con le canzoni incriminate Leggilo.org Fedez continua a guadagnare con i vecchi video violenti e anti-gay I brani omofobi, volgari e sessisti sono ancora in Rete, anche sul canale ufficiale di Youtube: così il rapper incassa sponsor e visualizzazioni. Gli altri testi che non ha mai voluto rinnegare ...

