Covid, Sileri: "Avremo un aumento dei contagi tra i più giovani" (Di domenica 9 maggio 2021) "Giusto dare informazioni complete e rassicuranti, ma anche reali, come nel caso delle varianti. Non siamo ancora fuori dall'epidemia. Godiamoci sì le giornate di sole, nel rispetto delle regole. Lo Stato sta procedendo con le vaccinazioni e sta mettendo in sicurezza paese. Non faremo passi indietro". L'articolo .

